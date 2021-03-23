Житель Великого Устюга украл телевизор и ТВ-приставку, а потом продал их за три бутылки водки

В Великом Устюге полицейские раскрыли кражу телевизора, ТВ-приставки и бензотриммера у 27-летней местной жительницы. Потерпевшая оценила сумму ущерба в 8 тысяч рублей.

Выяснилось, что к преступлению могут быть причастны 30-летний знакомый женщины, а также ее 34-летний брат, ранее уже привлекавшиеся к уголовной ответственности. Обоих мужчин задержали и доставили в отдел полиции.

— Ранее судимый 30-летний задержанный рассказал оперативникам, что продал телевизор и приставку за три бутылки спиртного. 34-летний подозреваемый, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, пояснил, что когда деньги на спиртное закончились, он вспомнил, что в хозпостройке у сестры хранится бензотриммер. Забрав инструмент, он продал его случайным знакомым за десять бутылок алкоголя, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Как пояснили NewsVo в пресс-службе, похищенное мужчины выменивали на водку.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».