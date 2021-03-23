Метеорологическая весна наступит в Вологодской области на этой неделе

Вологодский гидрометцентр обещает наступление метеорологической весны в регионе на этой неделе. Специалисты называют началом метеорологической весны дату, с которой начинается устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону ее повышения.

— При этом могут отмечаться возвраты холода, но они уже не будут перекрывать сумму положительных среднесуточных температур. По данным многолетних наблюдений, климатическая весна в среднем в нашей области наступает в период с 3 по 10 апреля, сначала на западе, чуть позднее на востоке области. Причиной досрочного наступления весны станет усиление теплого гребня антициклона с юга, в результате чего с юго-западными потоками начнет поступать теплый воздух, поэтому в дневные часы температура воздуха будет повышаться до +2,+7 градусов, — говорится в сообщении.

Антициклональный характер погоды будет способствовать радиационному выхолаживанию, поэтому ночами в регионе будет немного подмораживать. Однако средняя температура ожидается положительной.