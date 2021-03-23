Вологодский многопрофильный лицей вновь вошел в топ-10 лучших школ России

Вологодский многопрофильный лицей вновь вошел в десятку лучших по конкурентоспособности выпускников школ России по итогам 2020 года. Ежегодный рейтинг — топ-100 — опубликовало агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика). В него вошли школы, ученики которых наиболее успешно поступают в лучшие вузы страны.

— Четверка лидеров рейтинга осталась неизменной: победителем стал СУНЦ МГУ, следом расположились московский лицей «Вторая школа», Челябинский физико-математический лицей № 31 и Университетская гимназия МГУ. На пятую строчку поднялся мордовский Республиканский лицей для одаренных детей, потеснивший Президентский физико-математический лицей № 239 г. Санкт-Петербурга. В десятку лучших вошли также Физтех-лицей (Долгопрудный, Московская область), столичная Школа № 2007 ФМШ, Вологодский многопрофильный лицей и Московская школа на Юго-Западе № 1543, — сообщается на сайте RAEX.

При оценке школ учитывался уровень выбранных выпускниками вузов и основания для зачисления (поступившим «на бюджет» придавался больший вес, чем обучающимся на платной основе).