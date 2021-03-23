В Соколе продавец рыбного отдела за полгода присвоила 1,3 млн рублей выручки

В Соколе вынесли приговор продавцу рыбного отдела, которая присваивала деньги из кассы и носила наркотики в сумочке.

В материалах дела говорится, что 31-летняя подсудимая в период с 9 апреля по 16 ноября 2019 года, являясь продавцом на отделе «Арт-рыба» на рынке в Соколе систематически забирала себе выручку из кассы. Общая сумма ущерба оценена в 1 329 040 рублей 70 копеек.

— Кроме того, она же, будучи ранее судимой за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, в начале марта 2020 года незаконно приобрела в Вологде и хранила в сумке наркотическое вещество синтетической группы массой 0,87 гр. По возвращению в Сокол ее задержали сотрудники полиции, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Вину в покупке и хранении наркотиков сокольчанка признала, а вот присвоение денег из кассы отрицала. Тем не менее, суд, изучив доказательства, пришел к выводу о виновности жительницы Сокола в преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). Ей назначено наказание в виде года и двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, женщину обязали возместить предпринимателю причиненный ее действиями ущерб.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде бухгалтер присвоила 113 тысяч рублей из сейфа фирмы. При этом женщина оформила документы так, как будто она выдала эти деньги директору.