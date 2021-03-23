Лекцию о деньгах проведёт 26 марта Историко-краеведческий музей Череповца

Лекция «Время денег» пройдёт 26 марта в Историко-краеведческий музей Череповца. Посетители узнают много интересных фактов из истории денежных знаков в России.

– Впервые в денежном обращении участвовали слитки, в дальнейшем денежное обращение пополнили монеты из металлов, – говорится в анонсе мероприятия. – В России первые бумажные деньги появились в последней трети 18 века. Сегодня денежная система претерпевает изменения и уходит в электронный формат, но монеты и банкноты по-прежнему вызывают интерес у нумизматов. На лекции поговорим о денежных знаках разного времени.

Начало лекции 26 марта в 12:00 по адресу: Череповец, проспект Луначарского, 41.

Необходима предварительная запись по телефону: 8 (8202) 55-33-55.

Стоимость: 200 рублей.

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Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде сейчас проходит выставка «Время и деньги», которая рассказывает историю денег в России – об их изготовлении, защите, подсчёте, транспортировке и хранении.

