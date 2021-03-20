Череповчанин угрожал администратору ресторана железной палкой и нецензурно ругался

В Череповце 36-летний мужчина устроил скандал в ресторане на проспекте Победы. Сигнал о происшествии поступил около 4 часов утра. Администратор рассказала, что он нецензурно ругался, а в ответ на замечание достал из-под куртки железную палку, стал бить ей по барной стойке, а потом убежал.

Сотрудники Росгвардии задержали его недалеко от заведения. Он прятался под деревом. При задержании мужчина хватал росгвардейцев за форму и пытался развязать драку. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.