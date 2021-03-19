В сети появились фото, как на дороге в Тотемском районе пассажиры толкают автобус

Утром 19 марта в соцсети появились фото, на которых, по утверждению авторов публикации, пассажиры выталкивают автобус, застрявший на дороге Тотьма-Успенье.



В комментариях под записью уже появился аккаунт департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области.

— Маршрут от г. Тотьмы до с. Успенье проходит по следующим дорогам регионального значения: «Подъезд к п. Чуриловка», «Чуриловка — автодорога Бетонка — Великодворье», «Бетонка — Великодворье», «Никола — Сафониха — Великий Двор», «Красное — Успенье». Данные дороги в зимнее время содержатся под уплотненным снежным покровом, с проведением всех необходимых мероприятий, обеспечивающих проезд транспортных средств. Для прояснения ситуации, уточните, пожалуйста, когда произошел инцидент с автобусом, изображенным на фото, на каком км и на какой именно автодороге?

Ранее NewsVo сообщал, что фотографии дороги к Успенью показали в рубрике сатирического телешоу «Однажды в России» на ТНТ.

— Как вы думаете, что изображено на этой фотографии? Военные хроники 1943 года? Нет! Фото лица Олега Монгола под микроскопом? Нет! На самом деле это очень важная для местных жителей дорога Тотьма-Успенье. Это Тотемский район Вологодской области. Из-за нее затруднены доставка продуктов и проезд автобусов, а люди на легковушках застревают и ночуют в машинах, пока их не вытащат. И знаете, виной всему вот такие лесовозы. Кто бы мог подумать, что земляная дорога не выдержит такие крохотные многотонные машинки, под завязку груженые бревнами? — сказал ведущий программы Азамат Мусагалиев.

Новостной портал правительства Вологодской области Вологда Регион написал, что в направлении от Тотьмы до села Успенье на дороге Никола - Сафониха - Великий Двор "действительно имеются проблемные участки". Для сохранности покрытия ежегодно в межсезонье вводится ограничение для тяжеловесной техники. Однако большегрузы продолжали по ней ездить, в результате чего некоторые участки стали непроезжими. Чиновники пообещали, что в 2021 году на двух участках дороги общей протяженностью 4,5 километра будут выполнены работы по восстановлению дорожного покрытия. Гравийное покрытие будет обновлено. Работы запланированы на июнь.