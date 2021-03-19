Сельхозкооператив из Череповцекого района смог в суде доказать, что не использовал электричество в разрушенном здании

Суд отказал ООО «Северная сбытовая компания» во взыскании 1,5 млн рублей с СХПК «Раменское» из Череповецкого района, предъявленных за безучетное потребление электрической энергии.

В материалах дела говорится, что «ССК» с января 2019 года поставляла электричество на объекты сельхозкооператива. В апреле 2019 года компания провела проверку приборов учета, установленных в зданиях конторы и столовой СХПК в деревне Николо-Раменье. Проверкой установлено, что один счетчик отключен, у него отсутствуют пломбы. У второго прибора учета истек межповерочный интервал и произведено несанкционированное подключение. Тогда энергетики рассчитали объем безучетного потребления электрической энергии и выставили кооперативу счет на 1 483 656 руб. Платить организация отказалась, поэтому «Северная сбытовая компания» вышла с иском в арбитражный суд.

В суде СХПК «Раменское», возражая против заявленных требований, указал на нарушение порядка проведения проверки. Так, например, акт безучетного потребления электроэнергии был составлен без участия сотрудников кооператива. И даже уведомление о предстоящей проверке представители организации получили на почте только на следующий день после составления акта.

— Кроме того, истцом не представлены доказательства потребления электрической энергии на указанных объектах. Здание, в котором ранее располагалась столовая, разрушено и не используется уже несколько лет, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд посчитал, что при отсутствии фактического потребления электричечства оснований для применения каких-либо расчетных способов определения объема потребления не имеется.