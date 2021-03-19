В Тарногском районе подростка и его 18-летнего приятеля будут судить за угон

В Тарногском районе завершено расследование уголовного дела об угоне, возбуждённого в отношении двух местных жителей.

По версии следствия, инцидент произошёл в декабре 2020 года. После совместного распития спиртного, 18-летний юноша уговорил 17-летнего собутыльника угнать чужую машину, чтобы покататься.

«На ул. Новостройская они подошли к машине ЛАДА-2105, взломали дверцу, после чего стали толкать автомобиль с места стоянки, чтоб вдали от жилых домов беспрепятственно завести двигатель. В это время их заметил владелец автомобиля, который вызвал полицию. Тогда молодые люди бросили транспортное средства и пытались убежать, но были задержаны полицейскими», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Старшему из обвиняемых также грозит наказание за вовлечение в преступление несовершеннолетнего. Дело готовится к передаче в суд.