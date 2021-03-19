Интерактивную программу для детей и их родителей проведёт 21 марта Вологодский музей-заповедник

Музейная программа, посвящённая Всемирному дню леса, пройдёт 21 марта в Вологодском государственном музее-заповеднике. Мероприятие рассчитано на детей (0+) и их родителей, которые приходят в музей в выходные дни.

– На различных познавательных площадках вы познакомитесь с жизнью Вологодских лесов и их обитателей, – говорится в анонсе на странице музея. – Вас будут ждать загадки о животных, кроссворд о деревьях, интерактивные и познавательные площадки, вы научитесь вычислять возраст дерева по годовым кольцам, узнаете, как по следам определить животное. А еще вы сможете создать оригинального зайчика из бумаги!

Посетить музейную программу можно 21 марта в период с 11:00 до 14:00 в залах Отдела природы музея-заповедника на территории Вологодского кремля.

Стоимость входных билетов в экспозицию: взрослые – 120 рублей, школьники и студенты – 60 рублей, пенсионеры - 80 рублей, дошкольники – бесплатно.

Помимо этого, Вологодский государственный музей-заповедник начал публиковать видео-программы в рамках образовательного проекта «Музей вам в помощь» при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.

На днях вышла первая серия образовательного фильма для дошкольников «Мишуткины рассказы». По задумке музейщиков, этой фильм поможет малышу познакомиться с музеем.

– Юные посетители узнают, что такое музей, расшифруют слова «экспозиция» и «коллекция», изучат «интерактивные» экспонаты. Вместе с веселым медвежонком поймут правила посещения музея, рассмотрят животных в витринах, сыграют в интересные игры, отгадают загадки, разучат «тихие» стихотворения и создадут милого медведя из пластилина, – сообщает пресс-служба музея.

Программы будут публиковаться на странице музея в социальной сети.

Предлагаем вашему вниманию первую программу из этой серии: