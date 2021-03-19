Прокуратура обязала администрацию Устюженского района отремонтировать дорогу к деревне Деревяга

В Устюженском районе прокуратура провела проверку после обращения жителей деревни Деревяга об отсутствии транспортной доступности. Дело в том, что проезд к населенному пункту возможен только пои лесной дороге, не включенной в районный перечень автомобильных дорог общего пользования

— В периоды весенней и осенней распутицы жители деревни в виду отсутствия дорожного полотна не имеют возможности проезда и вынуждены добираться до населенного пункта по лесу, преодолевать брод через р. Кобожу.В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратурой района в защиту интересов неопределенного круга лиц направлено в Устюженский районный суд административное исковое заявление к администрации Устюженского муниципального района и администрации муниципального образования Мезженское о признании незаконным бездействие органов местного самоуправления и возложении обязанностей, — сообщает прокуратура Вологодской области.

В итоге суд обязал администрацию Устюженского района и администрацию Мезженского муниципального образования обеспечить круглогодичное автомобильное и пешеходное сообщение с деревней Деревяга в срок до 1 сентября 2021 года. Это решение вступило в законную силу.