В Вологде полицейские не дали пьяному мужчине прыгнуть с шестого этажа

В Вологде сотрудники полиции предотвратили трагедию. Прибыв по вызову в многоэтажный дом, они услышали крики в одной из квартир. Дверь им открыла 31-летняя женщина.

«Она указала полицейским в сторону кухни, куда направился её сожитель. Патрульные увидели, как он уже перелезал через перила балкона 6-го этажа. Мгновенно среагировав, они подбежали к мужчине и, схватив за одежду, затащили обратно его в квартиру», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Выяснилось, что мужчина приревновал сожительницу, и между ними случилась ссора, в ходе которой он её избил. Потерпевшая написала заявление о причинении ей побоев, а её сожителя доставили в отделение для дальнейшего разбирательства. Все материалы переданы участковым для принятия процессуального решения.