На музейный перформанс «Дневники памяти» приглашают плейбек театр и музей «Дом купца Самарина»

На музейный перформанс «Дневники памяти» пройдёт в музее «Дом купца Самарина» 20 марта в Вологде.

В основе программы дневник вологодской гимназистки Елизаветы Измайловой, который был написан в начале 20-го века. В музее также организована выставка дневника «Здесь перлы лучшие со дна моей души».

Лиза училась в Вологодской Мариинской гимназии с 1914 по 1917 год. Записи относятся к этому периоду. На его страницах девичьи стихи, мечтания, события гимназической жизни, отношения с учителями, одноклассницами.

– В «Дневнике» перед нами предстаёт и Вологда начала XX века: гимназистки удивляются паровозу на железнодорожном вокзале, ходят в кино, катаются с горок, совершают прогулки в Ковырино, Осаново и Кувшиново. Кто был кумиром, какие книги читали, о чём мечтали, каким видели родной город и себя в нем жители, – говорится на странице музея.

Актёры плейбек театра «Предлог» предложат участникам мероприятия порассуждать о быте и эпохе, о переживаниях, описанных в дневниках. Предложат в режиме «здесь и сейчас» обменяться историями.

Напомним, плейбэк театр – это театр зрительских историй, где участники делятся своими переживаниями и воспоминаниями, а актеры их играют.

Начало мероприятия в субботу, 20 марта в 15:00 по адресу: Вологда, Советский проспект, 16А.

Экскурсионная плата – 120 рублей с человека. Перформанс плейбек театра начнётся в 15:30 (шляпный сбор).

Возрастных ограничений нет.

Справки по телефонам: (8172) 72-43-11, 89814413808.

