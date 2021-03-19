Монументальные скульптуры Наталии Вяткиной представлены на выставке в Вологде

Выставка «Вологодское притяжение» открывается 19 марта в Доме Корбакова в Вологде. Это персональная выставка произведений заслуженного художника Российской Федерации, члена-корреспондента Российской академии художеств Наталии Вяткиной.

Наталия Вяткина — cкульптор, художник монументально-декоративного искусства, график. Заслуженный художник Российской Федерации.

Родилась Наталия Николаевна 4 августа 1941 года в Вологде. В 1971 году окончила Московское высшее художественно-промышленное училище. Живёт и работает в Москве.

Десятки ее монументальных скульптурных композиций установлены в различных городах России и ближнего зарубежья. Станковые произведения Вяткиной представлены в собраниях Третьяковской галереи, музее «Кусково», картинных галерей Вологды, Ярославля, Тольятти, Нижнего Тагила и других городов России, в музеях Италии, Венгрии, Украины и других стран, а также в частных коллекциях в нашей стране и за рубежом.

– На выставке в Вологде будут представлены порядка 90 скульптурных и графических работ художника разных лет, представляющих творчество этого яркого мастера, – сообщает вологодская картинная галерея.

Открытие выставки состоится 19 марта в 18:00 в Доме Корбакова. Посетить открытие можно по цене входного билета. Для этого необходимо предварительно записаться по телефонам: (8172) 72-79-02; (8172) 72-14-33.

Посетить выставку можно до 9 мая по адресу: Вологда, Октябрьская, 13, со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00 (кассы работают до 17:30). Выходные дни: понедельник, вторник.

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