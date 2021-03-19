Торговый комплекс на месте бывшего вещевого рынка в Череповце перестроят

В Череповце перестроят торговый комплекс на месте бывшего вещевого рынка на Горького.

— Демонтаж существующих павильонов уже начался. Ярко-синий фасад здания, соседствуя со сталинками, не вписывался в архитектурный облик района, — пишет на своей странице в соцсети мэр Вадим Германов.

По словам мэра, в ходе согласования проекта чиновники прописали требования к размещению рекламы и подсветки торгового комплекса по вечерам.

Официальный сайт Череповца 18 марта также сообщил о том, что на Птичьем рынке на улице Ломоносова начали сносить старые палатки. На их месте хотят сделать парковку для посетителей горбольницы, либо построить торговый объект с парковой поменьше.