На разработку проектов поликлиник в Вологде и Череповце из бюджета выделили около 60 млн рублей

18.03.2021 [Общество]

Конкурсы по поиску подрядчиков на проектирование поликлиник в Вологде и Череповце объявили "Центр закупок" Вологодской области. Их победителей должны определить к началу мая. 

Судя по информации, размещенной на сайте госзакупок, череповецкая поликлиника обойдется бюджету дороже. Начальная (максимальная) цена госконтракта на разработку этого проекта — 37 003 400 рублей. На проект поликлиники в Вологде из бюджета готовы потратить максимум 23 241 952 рубля.  Есть отличия и в сроке, который отводится на подготовку проектно-сметной документации. Проект вологодского медучреждения должен быть готов позднее 31 марта 2022 года, череповецкого — не позднее 31 октября 2022 года. 

— Средства на проектно-сметную документацию поликлиник уже выделены из областного бюджета. После положительного заключения госэкспертизы приступим к строительству, — написал на своей странице в соцсети губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. 

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде поликлинику собираются строить в микрорайоне Бывалово, в Череповце - в Зашекснинском районе. В областной столице медучреждение будет рассчитано на 600 человек в смену, в городе металлургов - до 800 пациентов в смену. Мэрии Череповца было поручено передать Службе единого заказчика на правах безвозмездного пользования земельный участок по улице Годовикова для проектирования и строительства поликлиники, администрации Вологды – внести необходимые изменения в проект планировки территории, в градостроительный план города Вологды в части назначения использования земельного участка, определенного под строительство поликлиники. 

Тэги: поликлиники, здравоохранение

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