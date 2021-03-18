На разработку проектов поликлиник в Вологде и Череповце из бюджета выделили около 60 млн рублей

Конкурсы по поиску подрядчиков на проектирование поликлиник в Вологде и Череповце объявили "Центр закупок" Вологодской области. Их победителей должны определить к началу мая.

Судя по информации, размещенной на сайте госзакупок, череповецкая поликлиника обойдется бюджету дороже. Начальная (максимальная) цена госконтракта на разработку этого проекта — 37 003 400 рублей. На проект поликлиники в Вологде из бюджета готовы потратить максимум 23 241 952 рубля. Есть отличия и в сроке, который отводится на подготовку проектно-сметной документации. Проект вологодского медучреждения должен быть готов позднее 31 марта 2022 года, череповецкого — не позднее 31 октября 2022 года.

— Средства на проектно-сметную документацию поликлиник уже выделены из областного бюджета. После положительного заключения госэкспертизы приступим к строительству, — написал на своей странице в соцсети губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде поликлинику собираются строить в микрорайоне Бывалово, в Череповце - в Зашекснинском районе. В областной столице медучреждение будет рассчитано на 600 человек в смену, в городе металлургов - до 800 пациентов в смену. Мэрии Череповца было поручено передать Службе единого заказчика на правах безвозмездного пользования земельный участок по улице Годовикова для проектирования и строительства поликлиники, администрации Вологды – внести необходимые изменения в проект планировки территории, в градостроительный план города Вологды в части назначения использования земельного участка, определенного под строительство поликлиники.