Пойманный в Вологде больной лис убежал из вольера в лес

Пойманный в микрорайоне Ковырино в Вологде лис сбежал в лес.

«Пролечили. Решали, что делать дальше. Шерсть не восстановилась, начала обрастать. Но 4 марта лис вскрыл крышу и ушел. Кормили на воле, но не поймали. Ушел в лес», - рассказала Городу Во волонтер «Велеса» Ольга Клюквина.

Ранее NewsVo сообщал, что в январе животное удалось отловить в районе Ковырино. В течение нескольких дней жители этого района видели облезлую, покачивающуюся лису. Потом её удалось поймать и передать на лечение ветеринарам.

Лечением животного занимались волонтеры общества защиты животных «Велес». Лиса находилась на передержке в одном из частных домов Вологодского района, в отдельном вольере.