В Вытегре коммунальщиков привлекут к ответственности за холод в квартирах жителей

18.03.2021 [Общество]

В Вытегорском районе прокуратура после обращения жителя провела проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства  ресурсоснабжающей организацией. Выяснилось, что ООО «ВА Теплоэнергия» ненадлежащим образом исполняло свои обязанности, что отразилось на параметрах микроклимата, измеренных в жилых комнатах квартиры заявителя.

— На момент проверки температурный режим  в жилых зданиях и помещениях заявителя не соответствовал требованиям санитарно-эпидемиологических норм и условиям проживания, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации. По фактам выявленных нарушений в адрес руководителя указанного общества прокуратурой района внесено представление, которое  рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены, температурный режим восстановлен, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Материалы проверки направлены в Роспотребнадзор для привлечения «ВА Теплоэнергия» к административной ответственности. 

 

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Тэги: теплоснабжение, отопление, прокуратура

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