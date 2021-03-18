В Вытегре коммунальщиков привлекут к ответственности за холод в квартирах жителей

В Вытегорском районе прокуратура после обращения жителя провела проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства ресурсоснабжающей организацией. Выяснилось, что ООО «ВА Теплоэнергия» ненадлежащим образом исполняло свои обязанности, что отразилось на параметрах микроклимата, измеренных в жилых комнатах квартиры заявителя.

— На момент проверки температурный режим в жилых зданиях и помещениях заявителя не соответствовал требованиям санитарно-эпидемиологических норм и условиям проживания, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации. По фактам выявленных нарушений в адрес руководителя указанного общества прокуратурой района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены, температурный режим восстановлен, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Материалы проверки направлены в Роспотребнадзор для привлечения «ВА Теплоэнергия» к административной ответственности.