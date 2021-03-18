Футбольные клубы «СДЮШОР-Вологда» и «Череповец» примут участие в Первенстве «Золотое кольцо»

«СДЮШОР-Вологда» и футбольный клуб «Череповец» примут участие в Первенстве Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо».

Состав участников чемпионата был оглашен накануне. И по сравнению с прошлым годом есть существенные изменения, вместо 9 команд, в турнире примут участие 11.

Чемпионат покинула тверская СШОР. Зато пришли новички СШ им Ярцева из Костромы, «Гвардеец» из города Ковров Владимирской области и ФК «Волочанин» из Высшего Волочка. Также в турнире сыграют кировский «Факел», «Агат» из Гаврилов Яма, «Шинник-м», «Текстильщик-м», костромской «Спартак», ФК «Череповец» и «СДЮШОР-Вологда», действующий чемпион.

Соревнования стартуют 12 мая.