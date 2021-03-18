В Соколе полицейские остановили машину и нашли у водителя и пассажира наркотики

В Соколе полицейские получили информацию о причастности 22 — летнего местного жителя к хранению наркотиков. Оперативники задержали его автомобиль и в ходе досмотра у него и его 23-летнего пассажира обнаружили и изъяли свёртки с порошком.

«По заключению специалистов, изъятое вещество является синтетическим наркотиком общим весом порядка 2,5 граммов», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Задержанные сказали, что купили наркотик в интернете для личного пользования. По факту незаконного приобретения и хранения запрещённого вещества возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.