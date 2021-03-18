Череповчанин с бойцовской собакой без намордника отказался уходить из магазина

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего мужчину, который пришёл в магазин на Шекснинском проспекте с бойцовской собакой без намордника.

«Администратор зала сделала замечание гражданину и попросила его вывести животное на улицу. Однако мужчина вёл себя неадекватно, совершенно не реагировал на все слова, прохаживаясь среди витрин», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Поскольку у задержанного имелись признаки наркотического опьянения, ему вызвали скорую, но он отказался общаться с медиками. Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.