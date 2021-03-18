Военные костюмы разных исторических периодов можно увидеть на выставке в Вологде

Выставка «Бей, барабан, и, военная флейта, громко свисти...» открылась в Юношеском центре имени Тендрякова в Вологде.

В экспозицию вошли военные костюмы, которые для мероприятия предоставили череповецкие реконструкторы Сергей Сумароков и Вадим Петров.

– Это и стрелец, защищавший осажденный Кирилло-Белозерский монастырь, и суворовский егерь, сражавшийся в Альпах, бомбардир 17 батарейной роты, не уступивший Утицкий курган в Бородинском сражении, гордый француз из Великой Армии Наполеона и красавица-маркитантка..., – говорится в анонсе выставки.

Посетить выставку можно в часы работы Юношеского центра по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 7, по будням с 10:00 до 20:00, по субботам и воскресеньям с 10:00 до 18:00, пятница – выходной день.

Вход бесплатный. (0+)

20 марта экскурсию по этой выставке с фотосессией с интересными экспонатами проведёт главный библиотекарь юношеского центра имени Тендрякова Ольга Александровна Халявина.

– Вы узнаете, зачем нужна копоушка, что такое хнефатафл, как флаг Череповца оказался на тропе Суворова в Швейцарии, в какой обуви наполеоновские войска планировали покорить Россию и ещЁ много-много интересных фактов, – говорится в анонсе экскурсии.

Начало экскурсии 20 марта в 14:00. Количество участников ограничено. Необходима предварительная запись в личные сообщения Альбине Сберегаевой по ссылке https://vk.com/sberegaevaal

Стоимость экскурсии: взрослые – 100 рублей, дети/школьники с ними бесплатно. (6+)

