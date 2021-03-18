Пристройку к ТЦ «Луч» в Вологде реконструируют под размещение мировых судей

18.03.2021 [Общество]

В Вологде ищут подрядчика на проведение реконструкции пристройки к зданию ТЦ «Луч» на улице Ленинградской, 71б. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 133 366 490 рублей.

Победитель аукциона должен будет оборудовать трехэтажную пристройку Г-образной формы под размещение мировых судей с 20 судебными участками.

— На каждом из этажей расположены несколько участков, каждый из которых включает зал судебных заседаний, совещательную комнату, комнату помощника судьи, канцелярию и архив. На первом этаже предусмотрен блок помещений для лиц, находящихся под стражей, а также вспомогательные и технические помещения, — говорится в аукционной документации.

Для связи между этажами предусмотрены лестничные клетки, а также пассажирский лифт. Он обеспечит доступ маломобильных посетителей на каждый этаж здания. Центральная входная группа сориентирована на улицу Петина, со стороны которой предусмотрена автомобильная парковка.

Заявки на аукцион принимаются до 23 марта, реконструкция должна быть  завершена до 30 июня 2022 года включительно. 

Тэги: суды, реконструкция, аукцион

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде нашли водителя, который выложил в соцсеть фото авто на бульваре Пирогова
В Вологде на лестничной площадке дома убили женщину
В Вологде осудили акушеров-гинекологов, по вине которых ребенок умер в утробе матери
«Сдохни или умри»: в сети появились фото отделения нефрологии Вологодской областной больницы
Прокурор запросил для фигурантов дела о мошенничестве при строительстве развязки в Вологде от 5 до 8 лет колонии
Мужчина в форме газовика применил силу к девушке, которая пыталась выгнать его из квартиры в Вологде
Экс-директор Вологодской филармонии Ольга Васильева возглавила областную детскую библиотеку
Преподаватель из Вологды одержала победу в телевикторине «Своя игра»
Обвиняемые в хищении автобусов вологодского «ТрансОйла» уверены, что их подставили, и просят возбудить другое уголовное дело
Прокуратура в третий раз пытается отменить оправдательный приговор вологодскому врачу-анестезиологу Алексею Смирнову

Последние новости

В Вологде будут судить женщину, которая ударила участкового ножом по руке

Инцидент произошёл в ноябре 2020 года

727
0

О русских иконах расскажут на лекции в Череповце 21 марта

Заведующая Художественного музея расскажет об особенностях ангелов, архангелов, херувимов, серафимов на примерах икон из собрания Череповецкого музейного объединения

545
0

Вологжанин Максим Цветков завоевал четвертое место на Чемпионате России по биатлону

Соревнования прошли в Ханты-Мансийске с 8 по 15 марта

736
0

Пьяный устюжанин украл два телефона и пилу из квартиры уснувшего собутыльника

Один из гаджетов он продал за тысячу рублей, а остальное спрятал в поленнице

698
0

Вологжане стали чемпионами Северо-Западного федерального округа по шахматам

Сборная Вологодской области победила в командном зачете

715
0

В Вологде в первую очередь откачивают воду с тротуаров на мостах и на улицах с большой проходимостью

«Город тонет!» — так озаглавил свой новый пост на странице «ВКонтакте» мэр Вологды Сергей Воропанов. Сити-менеджер рассказал о том, что жители жалуются ему в личные сообщения на залитые водой тротуары.

1439
0

В Вожегодском районе пьяный мужчина из ревности избил собутыльника толкушкой и поленом

Инцидент произошёл 13 марта в деревне Пожарище

681
0

У детской больницы в Череповце построят парковку на 50 мест

Места для авто должны появиться к 1 сентября

486
0

Лекция «Птицы в городе: всё, что вы хотели узнать» пройдёт 19 марта в Вологде

Вход бесплатный

371
0

В музее «Семёнково» под Вологдой воссоздали деревянную ветряную мельницу-шатровку 1890 года

Реставраторы строили мельницу заново по старым чертежам

448
0

Администрация Вологды потратит 14 млн рублей на разработку стратегии пространственного развития города

Аукцион по поиску подрядчика с такой начальной (максимальной) ценой контракта объявили городские чиновники

673
0

Именем героя Великой Отечественной войны Алексея Карташова назовут улицу в Череповце

Карташов погиб при форсировании Днепра в 1943 году

 

348
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Пристройку к ТЦ «Луч» в Вологде реконструируют под размещение мировых судей
В Вологде будут судить женщину, которая ударила участкового ножом по руке
О русских иконах расскажут на лекции в Череповце 21 марта
Вологжанин Максим Цветков завоевал четвертое место на Чемпионате России по биатлону
Пьяный устюжанин украл два телефона и пилу из квартиры уснувшего собутыльника
Вологжане стали чемпионами Северо-Западного федерального округа по шахматам
В Вологде в первую очередь откачивают воду с тротуаров на мостах и на улицах с большой проходимостью
 
12.03.2021 [Общество]

Обвиняемые в хищении автобусов вологодского «ТрансОйла» уверены, что их подставили, и просят возбудить другое уголовное дело

2238
0
18.03.2021 [БлогоVO]

«Дурят нашего брата, ой дурят!»

179
0
17.03.2021 [Обзор Прессы]

«Здоровье огромного количества людей было подвержено опасности»

293
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика