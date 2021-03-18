Пристройку к ТЦ «Луч» в Вологде реконструируют под размещение мировых судей

В Вологде ищут подрядчика на проведение реконструкции пристройки к зданию ТЦ «Луч» на улице Ленинградской, 71б. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 133 366 490 рублей.

Победитель аукциона должен будет оборудовать трехэтажную пристройку Г-образной формы под размещение мировых судей с 20 судебными участками.

— На каждом из этажей расположены несколько участков, каждый из которых включает зал судебных заседаний, совещательную комнату, комнату помощника судьи, канцелярию и архив. На первом этаже предусмотрен блок помещений для лиц, находящихся под стражей, а также вспомогательные и технические помещения, — говорится в аукционной документации.

Для связи между этажами предусмотрены лестничные клетки, а также пассажирский лифт. Он обеспечит доступ маломобильных посетителей на каждый этаж здания. Центральная входная группа сориентирована на улицу Петина, со стороны которой предусмотрена автомобильная парковка.

Заявки на аукцион принимаются до 23 марта, реконструкция должна быть завершена до 30 июня 2022 года включительно.