В Вологде будут судить женщину, которая ударила участкового ножом по руке

17.03.2021 [Происшествия]

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней  местной жительницы, обвиняемой в применении насилия к участковому. Инцидент произошёл в её квартире на улице Ленинградской в ноябре 2020 года.

Ранее судимая женщина нарушила условия административного надзора и двое полицейских пришли, чтобы доставить её в отдел. Она была пьяна и ударила одного из них ножом по руке, причинив ссадину.

Сейчас вологжанка находится под стражей. Ей грозит крупный штраф, либо до пяти лет исправительных работ, либо арест на срок до шести месяцев, либо до пяти лет лишения свободы. Дело готовится к передаче в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Тэги: напала с ножом, напал на полицейского

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