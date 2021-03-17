Пьяный устюжанин украл два телефона и пилу из квартиры уснувшего собутыльника

В Великом Устюге полицейские раскрыли кражу из квартиры 64-летнего местного жителя. Он рассказал, что накануне к нему заходил знакомый. Мужчины выпивали и через некоторое время потерпевший уснул. Утром он обнаружил пропажу двух телефонов и электрической пилы.

33-летнего собутыльника мужчины задержали. Он сказал, что продал один из телефонов за 1000 рублей, а куда дел остальное не помнит.

«Оперативники установили, кому был продан гаджет. Подозреваемый его выкупил и вернул законному владельцу. Позже задержанный вспомнил, что остальное спрятал в поленнице около дома. Похищенное имущество изъято и вскоре будет возвращено законному владельцу», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.