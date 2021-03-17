Вологжане стали чемпионами Северо-Западного федерального округа по шахматам в командном зачете среди мужчин и женщин.

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге с 8 по 16 марта. Турнир был командный, поэтому все очки набранные членами одной команды суммировали. Наш регион был представлен сразу тремя командами. Первая сборная, за которую выступали Иван Розум, Артемий Гоголев Кирилл Шонин и Мария Тимакова, одержала победу на Чемпионате. Вологжане набрали 22,5 очка в девяти турах и на полбалла опередили первую сборную Архангельской области.

Команда «Спортшколы № 4» города Череповца, формально считавшаяся третьей сборной Вологодской области, заняла в итоге 7 место. А команда города Вологды стала 9-й.