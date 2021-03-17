О русских иконах расскажут на лекции в Череповце 21 марта

Лекция «Мир русской иконы: Благовещение, ангельские чины» состоится в выставочном зале Художественного музея в Череповце 21 марта.

Заведующая музеем, Светлана Пономарёва, расскажет об ангельских чинах, на примере икон из собрания Череповецкого музейного объединения.

– Мы рассмотрим ряд икон из собраний древнерусской живописи с двух сторон: богословской и художественной. Сюжет Благовещения в произведениях искусства известен очень давно. Первые его изображения, обна­руженные на фресках в римских катакомбах, относят­ся к III веку. Познакомимся с образами ангелов, архангелов, херувимов, серафимов, узнаем их отличия и отличительные черты изображения, – говорится в анонсе мероприятия.

Напомним, на время ремонта Художественного музея экспозиция «Мир русской иконы» с нового года переехала в Выставочный зал. Сейчас здесь можно увидеть бесценные памятники древнерусского искусства, а также здесь проводится цикл лекций, на которых сотрудники музея учат посетителей «читать» иконы.

Начало лекции 21 марта в 13:00 по адресу: Череповец, Юбилейная, 36.

Необходима предварительная запись по телефону: +7 (8202) 26-48-03.

Стоимость посещения лекции: 150 рублей — полный билет, 130 рублей — социальный (пенсионный), 120 рублей — льготный.

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