У детской больницы в Череповце построят парковку на 50 мест

Новую городскую парковку на 50 мест обещают построить у детской больницы в Череповце.

— Командарма Белова — клубок логистических проблем. Здесь расположены лечебные учреждения с большим потоком посетителей, а мест для парковки не предусмотрено. Начинаем исправлять это недоразумение, — написал в соцсети мэр города Вадим Германов.

Планируется, что места для авто появятся слева от лечебного корпуса, по соседству с психоневрологическим диспансером. Проект парковки разработают до конца мая, завершить строительство обещают к 1 сентября.