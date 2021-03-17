Лекция «Птицы в городе: всё, что вы хотели узнать» пройдёт 19 марта в Вологде

17.03.2021 [Культура]

Лекция «Птицы в городе: всё, что Вы хотели узнать» состоится 19 марта в отделе природы Вологодского государственного музея-заповедника.

Прочтёт её Алексей Александрович Шабунов, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и химии Вологодского государственного университета.

Он расскажет об истории наблюдений за птицами в Вологде. Вы узнаете, чем привлекает наш город «пернатых соседей» и каких необычных птиц можно встретить в Вологде.

– Это уже вторая лекция цикла. С сентября 2020 года для посетителей музей организует серию публичных лекций по краеведению. В отделе природы выступают учёные, занимающиеся изучением природы Вологодской области, решающие вопросы сохранения биоразнообразия в нашем регионе, – говорится в анонсе мероприятия.

Начало лекции в пятницу, 19 марта, в 15:00 в отделе природы музея-заповедника на территории Вологодского кремля.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

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