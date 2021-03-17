Именем героя Великой Отечественной войны Алексея Карташова назовут улицу в Череповце

17.03.2021 [Общество]

Одна из запланированных в Зашекснинском районе Череповца улиц будет носить имя Героя Советского Союза Алексея Карташова. Такое решение было принято депутатами на сессии Гордумы.

Алексей Карташов  - герой Великой Отечественной войны, родился в 1924 году в Кадуйском районе. После школы учился на курсах при судоверфи, затем работал плотником. В Лепельское пехотном училище, которое дислоцировалось в Череповце, Карташов выучился на связиста.

«Карташов служил связистом в 202-м гвардейском стрелковом полку на Воронежском фронте. Ежедневно он восстанавливал поврежденные линии связи. 29 августа 1943 года в бою за высоту „130“ у села Михайловка Полтавской области под огнем противника он исправил восемь повреждений телефонной связи, вынес с поля боя раненого. Карташов был награжден медалью „За отвагу“. 25 сентября 1943 года с передовым отрядом Алексей преодолел Днепр, проложил линию связи через реку. Когда санитары нашли Алексея, он лежал в луже своей крови, уткнувшись лицом в землю и зажав в зубах концы телефонного провода. Спасти связиста не удалось. Алексею Карташову было 19 лет», — рассказал депутат Геннадий Малышев.

За мужество и героизм при форсировании Днепра рядовой Алексей Карташов посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

 

Тэги: герои, ВОВ, мэрия Череповца

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