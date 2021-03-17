Новую партию вакцины от коронавируса ждут в Вологодской области на этой неделе

В Вологодской области использовали почти всю вакцину от коронавируса, которая поступила в регион. Как рассказали NewsVo в департаменте здравоохранения, всего с начала вакцинации в область поступило 36 812 доз вакцины. При этом на данный момент первым компонентом привиты 35 483 человека, завершили иммунизацию от коронавируса 24 902 человека. Выходит, что не использовано еще около 1,3 тысячи доз Гам-Ковид-Вак.

В департаменте заявили, что до конца текущей недели в регион должна поступить еще одна партия вакцины, однако точные сроки и, самое главное, количество доз, которые придут в Вологодскую область, пока неизвестны.

Ранее NewsVo сообщал, что, по данным на 17 марта, в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 41 350 пациентам. Большая часть из них — 38 549 человек — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом для 861 человек.