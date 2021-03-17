В Краснодаре задержали мошенницу, обманувшую вологжанку на 65 тысяч рублей

Полицейские задержали 29-летнюю жительницу Краснодара, подозреваемую в мошенничестве в отношении вологжанки. 31-летняя потерпевшая рассказала, что нашла в интернете объявление о продаже товаров для ногтевого сервиса. Она связалась с продавцом, сделала заказ и перевела за него 65 тысяч рублей. Получив деньги, автор объявления перестал выходить на связь, и вологжанка поняла, что её обманули.

«В беседе с полицейскими девушка созналась в содеянном, пояснив, что в одной из социальных сетей создала профиль по продаже товаров для ногтевого сервиса. Для привлечения клиентов она изучила последние тренды маникюра и загрузила найденные в интернете фотографии товаров на созданную страницу. После получения оплаты, злоумышленница добавляла покупателей в „черный список“ и больше не выходила на связь», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы. Её проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.