Акции по сбору вторсырья пройдут в Вологде 20 и 27 марта

Две акции по сбору вторсырья пройду в Вологде 20 и 27 марта.
Акцию 20 марта проводит сообщество «Экобессрочка Вологда».
Время и место сбора: с 12:00 до 13:30 на площади Революции у «Зуба».
Здесь можно будет сдать:
- стекло любое, кроме синего и красного (бутылки без металлических колец и крышек, без фольгированной обёртки;
- батарейки, аккумуляторы (любые);
- блистеры от таблеток.
Акцию 27 марта проводит Общество защиты животных «Велес».
Время и место сбора:
- с 11:00 до 12:00 Ленинградская, 136 у «Сбербанак» напротив «Золотого ключика»;
- с 11:00 до 12:00 Предтеченская, 87 справа от студии мебели «Вальс»;
- с 12:00 до 13:00 Новгородская, 23 у почты напротив «Мармелада»;
- с 13:00 до 14:00 Воровского, 29 у магазина «Умелец»;
- с 14:00 до 15:00 Карла Маркса, 105 у «Арт-рыбы» у ТЦ «Апельсин».
Здесь можно будет сдать:
- Пластик: ПЭТ 1, 2 HDPE, плёнка (ПНД, ВНД и стрейч), ящики РР (фрукты, овощи), 5РР, пакеты шуршащие и хрустящие;
- Стекло: белое, коричневое и зелёное (без железа).
- Макулатура: книги, журналы, газеты, реклама, коробки от каш и зубной пасты, гофрокартон, офисная бумага (без скрепок), втулки клееные (от ковролина, линолеума), решетки из-под яиц.
- Алюминий и жесть: банки из-под напитков и пива, алюминиевые миски и ложки, жестяные банки от консервов.
- Тетра Пак (упаковка из-под молока и соков).
- Крупную и мелкую бытовую технику (в любом состоянии).