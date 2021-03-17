Акции по сбору вторсырья пройдут в Вологде 20 и 27 марта

17.03.2021 [Общество]

Две акции по сбору вторсырья пройду в Вологде 20 и 27 марта.

Акцию 20 марта проводит сообщество «Экобессрочка Вологда»

Время и место сбора: с 12:00 до 13:30 на площади Революции у «Зуба».

Здесь можно будет сдать: 

  1. стекло любое, кроме синего и красного (бутылки без металлических колец и крышек, без фольгированной обёртки;
  2. батарейки, аккумуляторы (любые);
  3. блистеры от таблеток.

Акцию 27 марта проводит Общество защиты животных «Велес».

Время и место сбора:

  • с 11:00 до 12:00 Ленинградская, 136 у «Сбербанак» напротив «Золотого ключика»;
  • с 11:00 до 12:00 Предтеченская, 87 справа от студии мебели «Вальс»;
  • с 12:00 до 13:00 Новгородская, 23 у почты напротив «Мармелада»;
  • с 13:00 до 14:00 Воровского, 29 у магазина «Умелец»;
  • с 14:00 до 15:00 Карла Маркса, 105 у «Арт-рыбы» у ТЦ «Апельсин».

Здесь можно будет сдать:

  1. Пластик: ПЭТ 1, 2 HDPE, плёнка (ПНД, ВНД и стрейч), ящики РР (фрукты, овощи), 5РР, пакеты шуршащие и хрустящие;
  2. Стекло: белое, коричневое и зелёное (без железа).
  3. Макулатура: книги, журналы, газеты, реклама, коробки от каш и зубной пасты, гофрокартон, офисная бумага (без скрепок), втулки клееные (от ковролина, линолеума), решетки из-под яиц.
  4. Алюминий и жесть: банки из-под напитков и пива, алюминиевые миски и ложки, жестяные банки от консервов.
  5. Тетра Пак (упаковка из-под молока и соков).
  6. Крупную и мелкую бытовую технику (в любом состоянии).
     

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