Акции по сбору вторсырья пройдут в Вологде 20 и 27 марта

Две акции по сбору вторсырья пройду в Вологде 20 и 27 марта.

Акцию 20 марта проводит сообщество «Экобессрочка Вологда».

Время и место сбора: с 12:00 до 13:30 на площади Революции у «Зуба».

Здесь можно будет сдать:

стекло любое, кроме синего и красного (бутылки без металлических колец и крышек, без фольгированной обёртки; батарейки, аккумуляторы (любые); блистеры от таблеток.

Акцию 27 марта проводит Общество защиты животных «Велес».

Время и место сбора:

с 11:00 до 12:00 Ленинградская, 136 у «Сбербанак» напротив «Золотого ключика»;

Ленинградская, 136 у «Сбербанак» напротив «Золотого ключика»; с 11:00 до 12:00 Предтеченская, 87 справа от студии мебели «Вальс»;

Предтеченская, 87 справа от студии мебели «Вальс»; с 12:00 до 13:00 Новгородская, 23 у почты напротив «Мармелада»;

Новгородская, 23 у почты напротив «Мармелада»; с 13:00 до 14:00 Воровского, 29 у магазина «Умелец»;

Воровского, 29 у магазина «Умелец»; с 14:00 до 15:00 Карла Маркса, 105 у «Арт-рыбы» у ТЦ «Апельсин».

Здесь можно будет сдать: