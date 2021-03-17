Череповчанку оштрафовали на 10 тысяч рублей за самовольное подключение к газопроводу

В Череповце суд привлёк 35-летнюю местную жительницу к административной ответственности за самовольное подключение к газовой сети.

По материалам дела, газ в её квартире на улице Ольховой был отключён в июле 2018 года за долги, а в декабре 2020 года выяснилось, что обвиняемая снова подключилась к сети и использовала газовый котёл.

«В судебном заседании представитель АО „Газпром газораспределение Вологда“ пояснил, что самовольное подключение газа запрещено законом, может привести к взрыву в многоквартирном доме, причинить вред собственнику и окружающим людям. Череповчанке это было разъяснено. За ее самовольное подключение они понесли расходы, которые 25 февраля 2021 года она оплатила. В настоящее время у собственника до сих пор имеется задолженность за газ», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.