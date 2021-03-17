Экс-начальница отделения почты в Грязовецком районе получила условный срок за присвоение 95,5 тысяч рублей

17.03.2021 [Происшествия]

В Грязовецком районе суд огласил приговор 21-летней местной жительнице, признанной виновной в присвоении с использованием служебного положения.

Как newsVO сообщал ранее, с января по август 2020 года обвиняемая, занимая должность начальника отделения почтовой связи, систематически брала деньги из кассы.

«Кроме того, она не провела по кассе ОПС операции по реализации товарно-материальных ценностей, периодических печатных изданий и лотерейных билетов на общую сумму 63 033 рубля», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Общий ущерб от её действий составил 95 559 рублей. Факт присвоения вскрылся в ходе внутренних ревизий. В ходе следствия женщина вернула 70 тысяч рублей из указанной суммы.

В суде женщина признала вину и пояснила свои действия трудным материальным положением. Она также сказала, что хотела всё возместить с зарплаты, но забыла. Ей назначено наказание в виде года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Суд также взыскал с неё остаток ущерба. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: присвоение, почта, приговор

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде нашли водителя, который выложил в соцсеть фото авто на бульваре Пирогова
В Вологде на лестничной площадке дома убили женщину
В Вологде осудили акушеров-гинекологов, по вине которых ребенок умер в утробе матери
«Сдохни или умри»: в сети появились фото отделения нефрологии Вологодской областной больницы
Прокурор запросил для фигурантов дела о мошенничестве при строительстве развязки в Вологде от 5 до 8 лет колонии
Экс-директор Вологодской филармонии Ольга Васильева возглавила областную детскую библиотеку
Мужчина в форме газовика применил силу к девушке, которая пыталась выгнать его из квартиры в Вологде
Преподаватель из Вологды одержала победу в телевикторине «Своя игра»
В ночь на 10 марта в Вологде был побит температурный рекорд 1955 года
Обвиняемые в хищении автобусов вологодского «ТрансОйла» уверены, что их подставили, и просят возбудить другое уголовное дело

Последние новости

В музее «Семёнково» под Вологдой воссоздали деревянную ветряную мельницу-шатровку 1890 года

Реставраторы строили мельницу заново по старым чертежам

112
0

Администрация Вологды потратит 14 млн рублей на разработку стратегии пространственного развития города

Аукцион по поиску подрядчика с такой начальной (максимальной) ценой контракта объявили городские чиновники

169
0

Именем героя Великой Отечественной войны Алексея Карташова назовут улицу в Череповце

Карташов погиб при форсировании Днепра в 1943 году

 

157
0

Акции по сбору вторсырья пройдут в Вологде 20 и 27 марта

Вологжане смогут сдать в переработку пластик нескольких видов, стекло, макулатуру, Тетра Пак

154
0

Новую партию вакцины от коронавируса ждут в Вологодской области на этой неделе

Правда, какое количество доз поступит в регион, пока неизвестно

217
0

В Краснодаре задержали мошенницу, обманувшую вологжанку на 65 тысяч рублей

Потерпевшая перевела ей деньги, желая купить товары для ногтевого сервиса

174
0

Череповчанку оштрафовали на 10 тысяч рублей за самовольное подключение к газопроводу

За некоторое время до этого её отключили от сети за долги

215
0

Олег Тиньков уверен, что основатели Plarix войдут в топ-3 самых богатых бизнесменов России

Об этом он рассказал в ходе дискуссии в социальной сети Clubhouse 

300
0

Череповчанин украл строительные леса, чтобы сделать ремонт

Сумма ущерба составила 19 тысяч рублей

254
0

Житель Вытегры отправил другу 60 тысяч рублей, чтобы тот дал взятку полицейскому

Оказалось, что ему звонил не старый знакомый, а мошенники

309
0

104 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

120 человек выздоровели, трое умерли

303
0

Череповчанин задержан по подозрению в убийстве знакомой

Известно, что ранее он уже привлекался к ответственности за насилие по отношению к женщине

385
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В музее «Семёнково» под Вологдой воссоздали деревянную ветряную мельницу-шатровку 1890 года
Администрация Вологды потратит 14 млн рублей на разработку стратегии пространственного развития города
Именем героя Великой Отечественной войны Алексея Карташова назовут улицу в Череповце
Акции по сбору вторсырья пройдут в Вологде 20 и 27 марта
Новую партию вакцины от коронавируса ждут в Вологодской области на этой неделе
В Краснодаре задержали мошенницу, обманувшую вологжанку на 65 тысяч рублей
Череповчанку оштрафовали на 10 тысяч рублей за самовольное подключение к газопроводу
 
12.03.2021 [Общество]

Обвиняемые в хищении автобусов вологодского «ТрансОйла» уверены, что их подставили, и просят возбудить другое уголовное дело

2121
0
17.03.2021 [БлогоVO]

400 тысяч. Мы реально из-за того, что власть пошла по пути игнорирования опасности эпидемии потеряли за год население крупного областного центра

310
0
11.03.2021 [Обзор Прессы]

«Предложите детям нарисовать поэму»: как сделать уроки литературы интерактивными

778
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика