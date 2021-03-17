Экс-начальница отделения почты в Грязовецком районе получила условный срок за присвоение 95,5 тысяч рублей

В Грязовецком районе суд огласил приговор 21-летней местной жительнице, признанной виновной в присвоении с использованием служебного положения.

Как newsVO сообщал ранее, с января по август 2020 года обвиняемая, занимая должность начальника отделения почтовой связи, систематически брала деньги из кассы.

«Кроме того, она не провела по кассе ОПС операции по реализации товарно-материальных ценностей, периодических печатных изданий и лотерейных билетов на общую сумму 63 033 рубля», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Общий ущерб от её действий составил 95 559 рублей. Факт присвоения вскрылся в ходе внутренних ревизий. В ходе следствия женщина вернула 70 тысяч рублей из указанной суммы.

В суде женщина признала вину и пояснила свои действия трудным материальным положением. Она также сказала, что хотела всё возместить с зарплаты, но забыла. Ей назначено наказание в виде года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Суд также взыскал с неё остаток ущерба. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.