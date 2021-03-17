Череповчанин украл строительные леса, чтобы сделать ремонт

В Череповце полицейские задержали подозреваемого в краже строительных лесов. Представитель организации, которой они принадлежат, рассказал, что конструкции пропали ночью. Ущерб оценили в 19 тысяч рублей. Выяснилось также, что аналогичное оборудование исчезло с ещё одной стройки, находящейся неподалёку.

Подозреваемым в краже оказался 34-летний череповчанин. Его задержали и доставили в отдел полиции.

«Он пояснил, что для проведения на объекте работ подрядной организацией, работником которой он является, решил увезти строительные леса с двух других объектов. В ночное время мужчина погрузил конструкции в Газель и отвез их к месту, где должен был проводить ремонт», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.