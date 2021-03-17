Череповчанин задержан по подозрению в убийстве знакомой

16 марта на территории промбазы на улице Западной в Череповце обнаружили тело 45-летней женщины. По версии следствия, к гибели причастен ее 49-летний знакомый. Они вместе распивали спиртное, и в какой-то момент мужчина задушил собутыльницу.

— После чего вызвал через приятеля скорую медицинскую помощь, врачи которой констатировали смерть пострадавший и сообщили о происшествии в правоохранительные органы, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Подозреваемый, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за насилие по отношению к женщине, задержан. Направлено в суд ходатайство об его аресте.

Все обстоятельства убийства устанавливаются, ведется следствие.