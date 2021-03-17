В Соколе нашли пропавшего неделю назад подростка

Пропавшего в Харовском районе подростка обнаружили росгвардейцы в Соколе. Около полуночи наряд вневедомственной охраны в ходе патрулирования обратил внимание на мальчика, который шел по улице Советской без сопровождения взрослых.

— Росгвардейцы остановились, чтобы выяснить, почему он в поздний час находится один и нужна ли ему помощь. Во время общения с подростком стражи правопорядка заметили его сходство с жителем Харовска, который несколько дней назад ушел в школу и не вернулся на место проживания. Также они выяснили, что молодой человек был объявлен в розыск и ранее уже совершал самовольные уходы, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Подростка в итоге доставили в отдел полиции и передали инспекторам по делам несовершеннолетних.