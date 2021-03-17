В Вологде водитель «Тойоты» сбил ребенка на «зебре»

11-летний ребенок попал под колеса автомобиля в Вологде. ДТП произошло 16 марта около 19.00 у дома №9Б по улице Беляева.

По предварительным данным пресс-службы городского ГИБДД, 18-летний молодой человек за рулем "Тойоты Королла", проезжая нерегулируемую "зебру", сбил мальчика, пересекавшего проезжую часть. Ребенок был госпитализирован с травмами.

Ранее NewsVo сообщал, что пешеходные переходы у дома на улице Чехова, 3 и на перекрестке улиц Герцена — Первомайская в Вологде уберут. С таким предложением выступила ГИБДД по городу Вологде, мэр города его поддержал.