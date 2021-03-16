Жительница Тотемского района ударила ножом приревновавшего её сожителя

В Тотемском районе суд огласил приговор 54-летней местной жительнице, признанной виновной в причинении тяжкого вреда здоровью сожителя. Инцидент произошёл в квартире, где они оба живут, в посёлке Советский. В ходе возникшей во время застолья ссоры, подсудимая ударила мужчину ножом в живот.

В суде она рассказала, что вместе они уже восемь лет и между ними бывают ссоры. В тот вечер конфликт произошёл из-за ревности потерпевшего.

«В ходе конфликта мужчина ругался, хватал ее за волосы, наносил удары по рукам, которыми она закрывала голову, высказывал угрозы. Она просила оставить ее в покое, предупреждала, что в противном случае зарежет его, но мужчина не унимался. Она не выдержала, взяла на кухне нож и ударила им сожителя вниз живота в тот момент, когда он стоял и никаких действий по отношению к ней не предпринимал. У него потекла кровь, она испугалась, дала полотенце, а сама побежала к соседу вызывать скорую. Затем вместе с ним поехала в больницу. Они помирились, по-прежнему живут вместе», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Потерпевший подтвердил показания и просил строго её не наказывать. Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.