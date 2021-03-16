8,5 млн рублей планируют потратить на озеленение Вологды в 2021 году

16.03.2021 [Общество]

Общественный совет Вологды одобрил новую концепцию озеленения города. Она предполагает однолетних растений многолетними кустарниками, травянистыми растениями и розами. Парки и площади планируется оформить в естественном, природном стиле.

«В 2021 году на озеленение Вологды планируется направить 8,5 млн рублей, это в 1,5 раза больше, чем в предыдущие годы. Планируем высадить многолетние растения. Такие цветы растут много лет подряд на одном месте без пересадки, хотя и требуют особого ухода. Таким образом, высаживать каждый год растения не придется, что приведет к значительной экономии средств. Основной акцент в этом году решено сделать на аллею на проспекте Победы. Она будет оформлена в природном стиле, который включает травянистые, злаковые и цветущие растения. Оформлено будет более 1000 кв. м площади, подготовлено более 5800 штук многолетней рассады.  В этом году для декоративного оформления, сохранения влаги и защиты от сорняков закуплена древесная мульча», - рассказал начальник департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

Однолетние растения в сочетании с многолетними высадят также на площадях Революции и Федулова. В Детском парке появятся лилейник, живучка, котовник, вейник, овсяница, спирея, барбарис. В цветнике в Кировском сквере у стелы памяти вологжан - героев войны высадят многолетние растения небольшой высоты, а по периметру цветника осенью посадят луковичные. Они будут цвести с мая по июнь, а в июне их сменят однолетние яркие цветы. На пл. Дрыгина в прошлом году уже были высажены многолетники, весной дополнительно посадят лилейник. Появятся в Вологде и несколько розариев. Розы украсят площадку у Вологодского драматического театра, площадь Бабушкина рядом с железнодорожным вокзалом и пространство у памятника космонавту Беляеву.

Общественники также предложили составить карту цветников, на которых будут посажены многолетние растения, и передать ее убирающей город организации. Это необходимо для того, чтобы подрядчик был аккуратен при уборке города и знал, в каких местах нельзя складировать снег. 

Тэги: озеленение, благоустройство, цветы

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