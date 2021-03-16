Алексея Левашова из Череповца вновь осудили за нападение на человека с саперной лопаткой

16.03.2021 [Происшествия]

Череповецкий городской суд вынес приговор Алексею Левашову за нападение на сторожа карьера с саперной лопаткой. По версии следствия, мужчина стал участником конфликта акционеров компании «Череповецкое карьерное управление».

— Суд установил, что утром 15 октября 2019 года на участке местности вблизи административного здания Абакановского месторождения ОАО «Череповецкое карьерное управление» в Череповецком районе между Левашовым и ранее ему незнакомым К. произошел конфликт, связанный с финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ЧКУ». В ходе него Левашов, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны К., который не ожидал преступных действий и не оказывал сопротивления, ударил потерпевшего саперной лопаткой в область головы, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Затем он нанес саперной лопаткой еще несколько ударов по голове и левой кисти лежащему на земле К. и скрылся. Потерпевший получил травму головы с переломом кости свода черепа, которая расценивается как тяжкий вред здоровью. 

В этот же день Левашов угнал чужую «Мазду», проехал на ней не менее 500 метров, после чего припарковал автомобиль и скрылся с места преступления.

— В судебном заседании Левашов вину в совершении преступлений не признал. Утверждал, что ударов потерпевшему не наносил, видит его первый раз, саперной лопатки при себе не имел. Поездку на автомобиле совершил вынужденно, поскольку спасал свою жизнь и здоровье от четырех людей, являющихся противоположной стороной в конфликте, которые за ним гнались, - говорится в сообщении пресс-службы.

Суд к показаниям Левшова отнесся критически, так как они опровергаются материалами дела. В итоге мужчину признали виновным по п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия) и ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Ранее NewsVO писал, что 7 февраля 2018 года, обвиняемый избил гендиректора «Коксохиммонтаж». Таким образом он хотел добиться выплаты долга по зарплате. Тогда суд приговорил Левашова к 270 часам обязательных работ. 

Тэги: нападение

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