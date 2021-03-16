Пьяный мужчина устроил дебош на станции скорой помощи в посёлке Молочное

В посёлке Молочное Вологодского района пьяный 48-летний мужчина устроил дебош на станции скорой помощи. Как сообщает gorodvo.ru, его привезли туда из посёлка Куркино, где он повздорил с ухажёром своей любовницы. Тот спустил мужчину с лестницы и нанёс ему побои.

Получив помощь, мужчина заявил, что у него нет денег, чтобы вернуться домой и устроил скандал, отказываясь уходить. Прибывшие на вызов медиков росгвардейцы отвезли его в отделение полиции в Вологду, где на него составили протокол за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.