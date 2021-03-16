Вологжанка получила пять суток ареста за кражу креветок из супермаркета

В Вологде суд привлёк местную жительницу к административной ответственности за мелкие хищения.

«Как установил суд, 1, 12, 23 и 30 января и 10 февраля 2021 года вологжанка совершила хищения королевских креветок (весом от 102 до 574 гр.) из магазина „Макси“ на Пошехонском шоссе» — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Кроме того, 8 января она украла оттуда куриные наггетсы и пекинскую капусту.

В суде женщина признала вину и отказалась пояснить причины своего поведения. За каждую из краж ей назначено наказание в виде пяти суток административного ареста. Отбывать их она будет одновременно, то есть проведёт под арестом всего пять суток. Решения могут быть обжалованы.