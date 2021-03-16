8 марта пьяная череповчанка кричала в подъезде, что хочет сдать дочерей в детдом

В Череповце суд привлёк 32-летнюю местную жительницу к административной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.

«Как следует из материалов дела, 8 марта 2021 года череповчанка отмечала Международный женский день. В состоянии алкогольного опьянения в подъезде дома, где она живет со своими несовершеннолетними детьми и матерью, женщина кричала, что хочет сдать своих дочерей в детский дом», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В суде она раскаялась, плакала, просила её простить и сказала, что такое больше не повторится. Ей назначено наказание в виде штрафа в 500 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.