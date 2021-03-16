Череповчанин купил поддельный больничный, чтобы его не уволили за прогул

В Череповце суд огласил приговор 23-летнему местному жителю, признанному виновным в приобретении и использовании поддельного больничного листа. Подсудимый — работник предприятия «Северсталь-метиз» не выходил на работу с 24 по 27 октября 2020 года, якобы по болезни, но за медпомощью не обращался.

«Понимая, что за прогул могут уволить, через Интернет он заказал поддельный больничный. После оплаты заказа в помещении транспортной компании в Череповце он получил заведомо поддельный листок нетрудоспособности на свое имя, выданный от лица „Городская поликлиника № 2“, а затем 2 ноября 2020 года предъявил его по месту работы», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Уточняется также, что с работы осуждённого всё-таки уволили. Ему назначено наказание в виде четырёх месяцев ограничения свободы.