В Череповце из-за проблем на подстанции без электричества остались 32 здания

Вечером 15 марта из-за технологического нарушения на распределительной подстанции без электричества остались 32 здания в Индустриальном районе Череповца. В итоге две подстанции временно пришлось запитать от дизель-генераторов.

- Наши специалисты установили, что быстро восстановить электроснабжение не получится. Понимаем, как неуютно вы чувствуете себя в темных квартирах, поэтому доставили дизель-генераторы к подстанциям. С их помощью вернем электричество в дома, пока идут ремонтные работы, - пишет мэр Череповца Вадим Германов на своей странице в соцсети.

В итоге электричество вернулось в квартиры череповчан в 21.48 15 марта.