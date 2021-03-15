Ушла из жизни преподаватель ВоГУ Людмила Наклейщикова

Скончалась преподаватель Вологодского госуниверситета Людмила Наклейщикова, много лет жизни посвятившая подготовке учителей иностранных языков в ВГПУ и переводчиков в ВоГТУ.
Пришла печальная новость. Не стало Людмилы Михайловны Наклейщиковой, преподавателя английского, французского, итальянского и других языков.
— Людмила Михайловна была образцом высочайшего профессионализма и одним из символов иняза. Приносим соболезнования всем ученикам, коллегам и близким, — сообщается в группе Института социальных и гуманитарных наук ВоГУ.
Прощание с Людмилой Михайловной состоится 17 марта в 10.30 по адресу Пошехонское шоссе, 29а.