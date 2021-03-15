В 2020 году в Вологодской области установили рекорды по производству молока и масла

15.03.2021 [Общество]

В 2020 году в Вологодской области достигли самых высоких показателей по производству молока и сливочного масла за последние 27 лет. Так, производство молока в хозяйствах всех категорий составило 586,3 тыс. тонн, сливочного масла — 10,2 тыс. тонн. 

«Регион занимает лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации: по производству молока сельхозорганизациями в расчете на одного жителя — четвертое место; по надою молока на одну корову в сельхозорганизациях — 10е место, по валовому надою молока в сельхозорганизациях — 12е место», — начальник департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Сергей Поромонов.

Кроме того, в 2020 году в Вологодской области произведено 617,6 млн. штук яиц. По производству этого продукта в расчете на одного жителя регион занимает 9 место среди регионов России. 

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