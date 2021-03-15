Житель посёлка Тоншалово ограбил пенсионерку в Череповце, чтобы вернуться домой

В Череповце полицейские задержали мужчину, ограбившего 82-летнюю пенсионерку. Потерпевшая рассказала, что на Северном шоссе неизвестный выхватил у неё сумку. Она попыталась его догнать, но не смогла. Сумма ущерба составила около 3000 рублей.

«В вечернее время сотрудники ППСП заметили схожего по приметам мужчину в районе дома, где был совершен грабеж. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания», — сообщает пресс-служба городского УМВД РФ

Задержанный, которым оказался 33-летний ранее судимый житель посёлка Тоншалово, рассказал, что приезжал к своей девушке, но её не оказалось дома. Ограбив пенсионерку, он уехал домой на такси, но тем же вечером вернулся в город.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому, которого поместили в изолятор временного содержания, грозит до четырёх лет лишения свободы.